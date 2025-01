Sony lekker utgivelsesdato for Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time og bekrefter PS5-plattformen i prosessen

HQ

I september i fjor delte Level-5 noen av sine kommende titler som kommer i 2025, for eksempel Professor Layton and the New World på Steam, som kommer til Nintendo Switch-konsollfamilien. Og mens vi trodde det også ville være en eksklusiv Nintendo-konsoll, vil et annet av spillene som ble vist frem på Level-5 Visions 2024 komme til flere plattformer: Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time.

Nyheten kommer ikke fra Level-5, men fra Sony, som ikke bare lekket at spillet vil bli utgitt på PlayStation, men at det vil bli utgitt 23. april 2025. Dette bekrefter også utgivelsesdatoen for Nintendo Switch. PlayStation Store-siden ble raskt tatt ned, men brukere klarte å fange informasjonen som bevis på dette.

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time er et livs-spill som utspiller seg på en øy i en fantasiverden med en Animal Crossing-lignende kunststil, der vi kan gjenoppbygge en landsby, samhandle med naboer og utforske området rundt for å finne materialer og opplevelser. Nedenfor kan du se en teaser-trailer i forkant av lanseringen 23. april.