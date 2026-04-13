Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time kommer endelig til mobile enheter i sommer

Etter å ha vist seg å være en relativt stor suksess på PC og konsoller, vil Level-5s Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time snart forsøke å erobre et helt nytt publikum. Det er bekreftet at det koselige life-sim-prosjektet snart endelig vil ankomme iOS- og Android-enheter, noe som bringer prosjektet til milliarder av mobilspillere.

Vi vet ennå ikke den endelige lanseringsdatoen for spillet på mobil, bare at det vil skje en gang i løpet av sommeren, men med dette på vei har det kommet en ny trailer som viser handlingen som utspiller seg på en liten gadget.

Dette vil uten tvil se salget av spillet øke eksponentielt, og bygge videre på de 1,5 millioner enhetene som allerede hadde blitt solgt innen desember 2025. Det er uklart hvor mange eksemplarer av spillet som er solgt per nå i april 2026.