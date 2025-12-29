Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time når 1,5 millioner solgte eksemplarer

HQ

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time ble lansert uten mye fanfare i mai, og tiltrakk seg umiddelbart mange spillere med sitt sjarmerende utseende og spillopplevelse som minner om en blanding av Animal Crossing: New Horizons og Stardew Valley, krydret med litt J-RPG.

Og heldigvis ser det ut til at dette ble godt mottatt. Knapt to måneder etter lanseringen ble det kunngjort at spillet hadde solgt 1,2 millioner eksemplarer, og det har fortsatt å rulle siden den gang. Nå har sjefen for utvikleren Level-5 og spillets produsent, Akihiro Hino, kunngjort på sosiale medier at nok en milepæl er passert, og at tittelen nå har solgt 1,5 millioner eksemplarer.

Vi antar at dette er et spill som virkelig drar nytte av jungeltelegrafen, så det kan forventes å fortsette å selge i et jevnt tempo i lang tid fremover, spesielt siden det ikke ser ut til å være et nytt Animal Crossing på vei med det første.