Far Cry- og Journey to the Savage Planet-skapere forlater Google

Allerede en måned før Journey to the Savage Planet ble sluppet bestemte Google seg for å kjøpe utviklerstudioet Typhoon Studios. Dessverre ble ikke akkurat det merkelige spillet en stor suksess, og som kjent gikk det ikke bra med Google sine egne spill heller. Den gode nyheten er at slikt på en måte byr på gode nyheter også.

For nå har flere av utviklerne i Typhoon Studios dannet et nytt studio kalt Raccoon Logic og i samme slengen tatt med seg rettighetene til Journey to the Savage Planet. Nærmere bestemt er det Alex Hutchinson (Assassin's Creed III og Far Cry 4), Reid Schneider (Batman: Arkham Origins og Splinter Cell), Yannick Simard (Watch Dogs og Army of Two), Erick Bilodeau (Far Cry 2 og Batman: Arkham Origins) og Marc-Antoine Lussier (Assassin's Creed: Unity og Myst 4) som er grunnleggerne av det nye studioet som skal fokusere på såkalte action adventure-spill. De har allerede fått en del støtte fra den kinesiske giganten Tencent, så det er ingen grunn til å frykte at prosjektene legges ned som følge av økonomi i alle fall.