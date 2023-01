Får Persona 3 en remake?

Tidligere i dag delte Silje nyheten om at Atlus planlegger å annonsere mange nye prosjekter i 2023. Hun nevnte da at mange selvsagt håper på avdukingen av Persona 6, men det er mulig vi får noe annet før den tid.

ResetEra-brukeren lolilolailo, som har vist seg å ha mye kunnskap om Atlus før ved å blant annet avsløre at Persona 3 Portable og Persona 4: Golden kommer til dagens PCer og konsoller lenge før offentliggjøringen, gjentar nemlig påstanden om at Shin Megami Tensei: Persona 3 skal få en remake. Samtidig plusser vedkommende på at den nye utgaven blant annet skal få spillet til å se minst like bra ut som Persona 5 Royal og ha modernisert flere mekanikker og systemer. Dermed får vi se om dette er en av årets annonseringer eller ei.