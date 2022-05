Fast X-regissøren skal ha sluttet etter krangel med Vin Diesel

HQ

Sent i går ble det altså klart at Louis Leterrier overtar etter at Justin Lin plutselig trakk seg som regissøren av Fast X kort tid etter at filmingen startet. Universal nektet den gang å si noe om hvorfor, men det virker som om den vanligste teorien stemmer.

Vanligvis veldig troverdige The Hollywood Reporter hevder at Justin Lin valgte å si opp etter en heftig krangel med både Vin Diesel og Universal. Uenighetene skal ha eksplodert under et møte den 23. april hvor Vin Diesel hadde med seg en del notater om endringer til tross for at Lin allerede var fast bestemt på at manuset og planleggingen var ferdig slik at han fikk jobbe i fred. Dette var på toppen av at deler av planene allerede måtte endres siden de egentlig skulle filme i områder nær Ukraina, noe som selvsagt ikke lar seg gjøre i disse dager. Dermed kokte det over for Lin som visstnok skal ha stormet ut av rommet og sagt: "Denne filmen er ikke verd min mentale helse!". Dermed er Vin Diesel tydeligvis atter en gang en av grunnene til at noen forlater Fast & Furious-universet.