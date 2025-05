FC Barcelona sikrer seg den sjette Liga F-tittelen på rad med 9-0

HQ

Søndag var en strålende dag for FC Barcelona: 4-3 mot Real Madrid sikret nesten LaLiga-tittelen. Men i LaLiga F er Barça for kvinner allerede matematisk mester, for sjette året på rad, etter en 9-0-seier (!) mot Betis i Sevilla, et lag som ligger an til å rykke ned til andredivisjon.

Denne typen utklassinger er ikke uvanlige for FC Barcelona på kvinnesiden, og de er nesten uten sidestykke i Spania og også i Europa. I år var Real Madrid en verdig motstander, som vant sin første Clásico og utsatte Barças feiring til nest siste kampdag.

To finaler til for FC Barcelona på kvinnesiden og en trippel i sikte

Med én kamp igjen står Barcelona med 81 poeng og 122 scorede mål, etterfulgt av Real Madrid med 75 poeng og 85 scorede mål. Langt bak ligger Atlético de Madrid, med 55 poeng og 44 mål, selv om de kom til finalen i Copa de la Reina, som spilles 7. juni... mot Barcelona, selvfølgelig.

I Champions League for kvinner tok Barcelona seg til finalen, som spilles i Lisboa 24. mai kl. 17:00 BST, 18:00 CEST, mot Olympique Lyon. Samme finale som i fjor, og den tredje finalen på rad for Barça.