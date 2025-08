FC Barcelonas renoverte stadion vil bare åpne med halvparten av de forventede sitteplassene

HQ

FC Barcelona når neppe løftet om å spille neste sesong på Camp Nou. Fotballstadionet har vært under oppussing i årevis, og klubben nådde ikke det tidligere målet om å ha det klart for besøkende forrige sesong, for å feire ligatittelen. En ny endring i planene betyr imidlertid at når fansen kommer tilbake, vil det bare være plass til 27 000 tilskuere, i stedet for den planlagte kapasiteten på 60 000 seter.

Ifølge kilder fra nyhetsbyrået EFE har klubben endret planene sine for å få lisens fra rådhuset i Bacerlona, og på den måten åpne stadion i faser, og den første fasen i tre underfaser, først med 27 000 seter, kun i det sørlige målet og tribunen, etterfulgt av flere deler av stadion, noe som fører til 60 000 seter.

Målet om å åpne full kapasitet (105 000 seter) vil ikke skje før neste år, og stadion vil ikke være helt ferdig før i 2026 eller 2027. Fra og med 14. september, med den fjerde ligakampen, vil Camp Nou imidlertid få besøk igjen.

