Fernando Alonsos 400. Grand Prix ble ødelagt av Aston Martin-bilen hans

Fernando Alonso feiret sitt 400. GP på verst tenkelige måte: Han måtte bryte løpet på grunn av problemer med bilen sin. Det var hans første DNF (Did Not Finish) for sesongen, og forrige gang det skjedde med ham var på samme bane, i Mexico.

Gleden til Carlos Sainz, den overraskende vinneren av Mexicos GP, sto i kontrast til skuffelsen til landsmannen, som lå på trettendeplass i runde 15, da han måtte stoppe i depotet og deretter bryte løpet på grunn av et mistenkt problem med bremsekjøling.

" Jeg følte mye kjærlighet denne helgen, med mange hyggelige meldinger og respekt fra folk. Til tross for resultatet, har jeg en positiv følelse fra helgen, og jeg er sikker på at vi kan prestere bedre i Brasil, sa Alonso.

Fernando Alonso har kjørt flere GP-er enn noen annen racerfører i Formel 1-historien

Til tross for den bitre slutten på løpet, fikk Alonso noen hyllester i Mexicos Grand Prix, inkludert en spesiell hjelm med bilder fra hele karrieren hans.

Alonso er en legende i Formel 1-historien, og har kjørt siden 2001, med en kontrakt som strekker seg frem til 2026, et år som kan bli et comeback for både Alonso og Aston Martin, på grunn av kontrakten med Adrian Newey, en britisk ingeniør som tidligere var i Red Bull, og som forventes å bygge en bedre bil.