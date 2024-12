FIA-president: "Førerne tjener over 100 millioner dollar, skal jeg spørre hvor de bruker pengene?"

HQ

Mohammed Ben Sulayem, FIA-president (Federation Internationale de l'Automobile) har svart på klagene fra Grand Prix Drivers' Association (GPDA). Denne organisasjonen, som ledes av George Russell på vegne av alle de 20 Formel 1-førerne, ba nylig FIA om å ansette heltidsansatte dommere for å sikre konsekvens i straffeutmålingen.

Ben Sulayem har svart med å si at det er "veldig fine ord", men klager over at teamene ikke ønsker å betale for det. "Førerne får over 100 millioner dollar. Spør jeg hvor de bruker dem? Nei, det er opp til dem. Det er deres rett".

Han legger til at dette ikke er som i fotball, der dommerne får betalt. FIA har ikke penger til å betale heltidsansatte stewards, "de vokser ikke på trær", sier han. Og argumenterer for at for å kunne ha fulltidsansatte stewards, burde det være Formula One Management (FOM) som betaler for dem... noe som betyr at det burde være teamene som betaler for dem.

Ben Sulayem sa det under FIA-seremonien i Rwanda, der Max Verstappen ble dømt til å gjøre noe "arbeid av offentlig interesse" etter å ha sverget på en pressekonferanse.

Etter at GPDA klaget på de absurde straffene, sa FIA for to uker siden, i et intervju med Motorsport, at hvordan han styrer FIA er

"ingen av folks virksomhet å blande seg inn i vår".