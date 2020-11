FIFA 21: Hva er nytt på PS5 og Xbox Series?

Du ser på Annonser

I vår anmeldelse av FIFA 21 konkluderte vi med at serien snart har behov for å fornye seg. Og det er presis hva EA har sjansen til når FIFA 21 den 4. desember kommer til PS5 og Xbox Series. Her kan du som eier av PS4 eller Xbox One-versjonen gratis oppgradere til den nye versjonen.

Men er det reelt sett en forskjell fra last-gen-versjonen? Til en viss grad, ja. Nylig fikk vi muligheten til å delta i et event med EA Sports, hvor vi ble briefet om de nye funksjonene. Der hvor gameplay og spillmoduser ikke har sett store endringer, er det en rekke grafiske oppdateringer, som hovedsakelig dreier seg om oppløsning og bildehastighet.

FIFA 21 vil på de nye konsollene inneholde mer detaljerte ansiktsmodeller for de viktigste spillerne med spesielt fokus på hår og skjegg, som nå ser langt bedre ut enn før. Du vil også kunne se spillernes muskler bevege seg avhengig av situasjonen, og det samme gjelder trøya. Selv ballen har blitt designet slik at du kan se den kortvarig former seg etter spillerens fot under et spark. Gress, stadioner og tilskuere har også fått litt ekstra visuelle detaljer, men hva som virkelig imponerer oss er de nye lyseffektene, som gir det hele et mer fotorealistisk preg.

For å riktig kunne vise frem de grafiske forbedringene har EA Sports skapt en rekke nye sekvenser som utspiller seg før kamp - særlig de viktigste kampene. Du kan se lagbussene ankomme, spillere gjøre seg klare i tunellen før kampen, og fansen som lader opp til det store oppgjøret. Det vil også være spesielle sekvenser og detaljer i spesifikke områder, som for eksempel røyk og pyroteknikk i landene som tillater slikt.

FIFA 21 på PS5 og Xbox Series inneholder også en rekke nye jubelscener til de viktigste scoringene, som et seiersmål i siste minutt eller en scoring i et lokaloppgjør. Det inkluderer spesielle jubelscener hvor selv spillerne på benken og tilskuerne blir involvert. For at du kan få det hele med deg har utvikleren tilføyet "EA Sports GameCam", en ny kameravinkel skapt spesifikt med mål om å fokusere mer på dramaet på stadion i løpet av en kamp.

Animasjonene er også forbedret takket være den økte RAM-kapasiteten i de nye konsollene. EA sa at de tidligere måtte ofre visse detaljer for å tilføye nye, men det er ikke lenger tilfellet på PS5 og Xbox Series, hvor det er masse uutnyttet potensiale å eksperimentere med. Det kommer blant annet til uttrykk gjennom et økt fokus på spillere som ikke er på ballen. Nå kan du, alt etter situasjonen, se dem justere på skoene, rope etter pasninger, tørke svetten av pannen eller andre liknende animasjoner.

Fysiske dueller er også forbedret takket være flere hestekrefter til å håndtere sammenstøt, hvilket gjør at det ser mer realistisk ut når spillere løper inn i hverandre, blir taklet osv. Og i motsetning til tidligere spill, hvor kun to spillere reelt sett var involvert i en duell, kan det nå oppstå realistiske sammenstøt over hele banen, hvilket gir mer intense og realistiske dueller i under corner-spark, for eksempel. Spillernes dynamiske animasjoner har fått forbedringer også, hvilket gir større variasjon i brystpasninger, headinger og ballmottakelser.

Som de fleste andre PS5 og Xbox Series-titlene utnytter FIFA 21 også deres SSD for kortere lastetider. Her tar det ikke lang tid fra du har satt opp laget til ballen ruller, men EA Sports har likevel besluttet å beholde de treningsøvelsene du kan spille mens kampen laster inn. Forskjellen er bare her at du kan hoppe over disse langt tidligere.

Når det gjelder spillmoduser er det intet nytt her. I Volta og Ultimate Team kan du fortsette der du slapp, da begge deler foregår online på EAs servere.

En siste ting er DualSense-støtte. Som mange andre spill utnytter FIFA 21 den nye PlayStation-kontrolleren unike funksjoner som de adaptive triggerne og haptisk feedback. Når det kommer til vibrasjonen vil den være mer presis, så hvis du for eksempel sparker med høyre fot, vil denne siden av kontrolleren vibrere. Når det gjelder de adaptive triggerne vil sprintknappen (R2) føles tyngre å trykke ned jo mer sliten spilleren er.

Det er her en rekke lovende forbedringer, men inntil videre har vi også kun fått høre EA Sports' egne beskrivelser. Vi blir nødt til å selv prøve spillet for å få en idé om hvordan det fungerer i praksis, og det sitter vi klar til å undersøke på lanseringsdagen den 4. desember.