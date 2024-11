Saudi-Arabia avduker det overraskende naturalistiske stadionet som skal være vertskap for fotball-VM i 2034

HQ

Saudi-Arabia bruker milliarder på å bli et ledende kraftsenter i underholdnings- og idrettsverdenen. Oljeeksportørnasjonen er allerede vertskap for sportskonkurranser som UFC- og boksestevner eller tennisturneringer med absurde pengesummer.

Fotball er fortsatt Saudi-Arabias største sport, med Saudi Pro League som tiltrekker seg europeiske talenter som Cristiano Ronaldo, Neymar og Benzema, og som mistenkelig nok sikret seg verdensmesterskapet i fotball i 2034 uten konkurranse.

Med blikket rettet mot verdensmesterskapet i 2034 vil Saudi-Arabia bygge et av de mest spektakulære stadionene i verden. King Salman Stadium, som ligger nord i Riyadh, ble avduket i dag.

Populous

King Salman Stadium er tegnet av det prestisjetunge arkitektfirmaet Populous, som står bak Sphere i Las Vegas, og har en kapasitet på 92 000 sitteplasser, inkludert 2 300 VIP-seter og 300 VVIP-seter. Den forventes å åpne i 2029 og skal fungere som hovedkvarter for Saudi-Arabias landslag, i tillegg til å være vertskap for andre sports- og underholdningsarrangementer.

Det er inspirert av Saudi-Arabias naturlandskap, "med det symbolske konseptet at hver arena i masterplanen skal representere et frø som spirer, sprekker i jorden og dukker opp som et dynamisk, men tilsynelatende naturlig inngrep".

King Salman Stadium er bare ett av elleve nye stadioner som forventes å bli bygget i tide til fotball-VM i 2034, men dette blir det største av dem alle.