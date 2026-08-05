Figo krever at Infantino trekker seg: «Den mest usle og svikefulle oppførselen jeg noensinne har vært vitne til

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Luís Figo har krevd at FIFA-president Gianni Infantino skal trekke seg, og sier «det er for sent å redde hans verdighet, men det er ikke for sent å redde fotballen» og at «han bør trekke seg nå». Dermed blir han den første tidligere fotballspilleren som åpent krever hans avgang, men han er absolutt ikke den første kritiske stemmen mot Infantino, verken utenfor eller innenfor FIFA.

I et intervju med Daily Mail sa den portugisiske spilleren, som tidligere har spilt for Sporting, Inter Milan, Real Madrid og Barcelona, at Infantino «har fornedret vervet som FIFA-president, som han lovet å heve, har løyet, bedratt og forsøkt å berike seg selv på bekostning av sporten han skal tjene.

Han har mistet støtten fra sine ledende medarbeidere, sine nærmeste rådgivere, det store flertallet av mennesker som vier livet sitt til denne sporten, og til og med, så vidt det ser ut, vinneren av FIFA-fredsprisen.»

Figo sa til og med at, til tross for alle «skurkene» han har møtt i løpet av sine 20 år som spiller, har Infantino utvist «den laveste, mest svikefulle og feige, egennyttige oppførselen jeg noensinne har vært vitne til.»

Figo omtalte planen om å delvis privatisere VM som et opplegg der han selv ville ende opp med å tjene 30 millioner dollar i året, men som skjulte de «ødeleggende avkastningene som private equity-selskaper alltid jakter på», og at det ikke er overraskende med tanke på «den lange rekken av overgrep han har påført fotballens omdømme; fra å utsette og omgjøre disiplinæravgjørelser til å bryte spillereglene på grunn av en halvtidsshow – ingenting står i veien for å tilfredsstille vennene hans.