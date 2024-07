Filmen Watch Dogs har startet innspillingen

HQ

Splinter Cell og The Division viser at du ikke bør holde pusten når Ubisoft kunngjør planer om å lage en film basert på en av sine store franchiser, så jeg fikk ikke store forhåpninger da en Watch Dogs -film ble bekreftet tilbake i mars. Det gjør dagen i dag enda mer interessant.

Ubisofts offisielle X-konto avslører at det som ganske enkelt kalles Watch Dogs har startet innspillingen. Bildet bekrefter at Mathieu Turi (Hostile, Meander og The Deep Dark) regisserer filmen, men ikke rapportene om at Tom Blyth og Sophie Wilde spiller hovedrollene i den. Vi kan imidlertid forvente å få vite flere detaljer i nær fremtid nå som innspillingen har startet.