Filmingen av The Last of Us går visst i en forrykende fart

I juli bekreftet Craig Mazin, en av hovedprodusentene og forfatterene av HBO sin The Last of Us-serie, at første sesong vil være ti episoder lang. En måned etter avslørte pilotepisoden sin regissør, Kantemir Balaq, at første episode var ferdiginnspilt, og prosjektet fortsetter visst å gå på skinner.

For Peter Hoar, regissøren av blant annet It's a Sin, et par Altered Carbob-episoder og tre Daredevil-episoder, har tatt til Instagram for å fortelle at også hans episode av The Last of Us er ferdig. Dermed er i alle fall to av ti episoder klare for spesialeffekter, klipping og lignende, så den planlagte premieren i 2022 blir forhåpentligvis en realitet.