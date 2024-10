Final Fantasy-sett og kortstokker i Magic The Gathering kommer sommeren 2025

I helgen som gikk MagicCon: Las Vegas, den største samlingen av Magic: The Gathering samlekortspillentusiaster, var vertskap for turneringer og kom med store kunngjøringer om spillets fremtid i 2025.

I en spektakulær avslutning på konkurransen vant den spanske spilleren Javier "Thalay" Domínguez verdensmesterskapet i Magic the Gathering, og beholdt tittelen som mester han vant i 2018. Proffen hadde en ganske komplisert draftfase, med en vanskelig andre dag etterfulgt av en tredje dag der han fikk selvtillit med en 3-0-seier, før han nådde finalen mot Portugals Marcio Carvalho.

Bortsett fra verdensturneringen, kunngjorde Wizards of the Coast det neste Universes Beyond-settet for Magic The Gathering, som vil være Final Fantasy. Settene, som vil kartlegge hele serien med Square Enix-spill, vil komme i butikkene den 13. juni 2025.

"Hos Square Enix er vi alltid på utkikk etter nye måter å blåse liv i den rike historien og arven fra Final Fantasy", sier Shoichi Ichikawa, produsent av Final Fantasy-serien hos Square Enix. "Dette samarbeidet er viktig for oss fordi det gjør det mulig for oss å forene den oppslukende historiefortellingen i Final Fantasy med det morsomme strategiske gameplayet i Magic: The Gathering, noe som vil appellere til fans av begge franchiser.

I tillegg til Final Fantasy-settet, viste MTG frem nyheter om det kommende Foundations-settet, som vil bli utgitt 15. november. Foundations vil inneholde fan-favorittlegender og Planeswalkers fra hele Magics 30-årige historie. I tillegg vil alle kortene i settet være lovlige for konkurransespill frem til minst 2029, så hvis du er en vanlig spiller, vil du ikke gå glipp av denne muligheten.

Det er mange sett som er satt til 2025 i Magic: The Gathering, og i tillegg til Final Fantasy, minner vi deg om at det også er et Spider-Man-sett og et Universes Beyond-sett som ennå ikke er avslørt.