Final Fantasy VII: Ever Crisis - Remake-grafikk møter pikselgameplay

For det meste er den beste måten å oppleve Final Fantasy VII på i disse dager å spille Remake. Ja, det er ikke den fullstendige versjonen av videospillet, men de moderniserte elementene gir en svært respektabel og fornøyelig tilpasning av Square Enix's ikoniske og elskede JRPG. Men hva om du vil spille hele Final Fantasy VII? Det beste alternativet for øyeblikket er å spille en av de eldre versjonene av spillet. Square forstår at dette ikke akkurat er det beste alternativet, og jobber med å få spillet til mobil som en komplett pakke.

Nå vet jeg hva mange av dere tenker: Hvorfor skulle vi ønske å spille Final Fantasy VII på mobil? Vel, når du tenker på at dette blir en nedkokt versjon av det komplette spillet som kombinerer Remake grafikk og pikselelementer, alt sammen med svært enkle og intuitive berøringsskjermkontroller, i tillegg til å tilby hele historien og Crisis Core, samtidig som det er gratis å spille, er det få grunner til ikke å være begeistret for dette prosjektet.

Jeg sier dette fordi jeg fikk muligheten til å prøve Final Fantasy VII: Ever Crisis i Los Angeles på årets Summer Game Fest Play Days. Som en del av økten fikk jeg oppleve ødeleggelsen av Mako Reactor 1 åpningssegmentet, som jeg i Ever Crisis klarte å gjennomføre på rundt 10-15 minutter, mens denne scenen varte en god time i Remake.

Spillet dreide seg om å trykke på skjermen for å beordre Cloud til å bevege seg til et sted og samhandle med kister for å få tak i tyvegods, og alt dette ble vist i sprite-lignende pikselgrafikk. Når du så går inn i kamp, får du se Remake versjonen av Cloud og hans allierte, og må kommandere dem til å angripe fiender ved å trykke på evner i en stolpe nederst på skjermen når du har riktig mengde MP til å bruke dem, samtidig som Cloud og hans allierte utfører regelmessige slag uten at spilleren trenger å involvere seg. Dette, i likhet med Ever Crisis som helhet, er en nedkokt versjon av FFVIIs kampsuite, noe som betyr at selv om det er svakheter og elementforskjeller å være oppmerksom på, er det ikke like avgjørende for spilltilbudet som det for eksempel er i Remake.

Det kan virke utvannet og litt karakterløst, men jeg synes denne versjonen av FFVII fungerte veldig bra. Tempoet føltes balansert, og det var en god kombinasjon av fortellinger og kampsekvenser. Det gjenstår å se hvordan dette kommer til å fungere i de periodene av FFVII som generelt er mindre spennende og handler mer om at spilleren skal oppdage seg selv, men for alle som ønsker å oppleve det ikoniske JRPG-spillet, men ikke vil spille et spill fra slutten av 90-tallet eller ikke vil punge ut hundrevis av kroner for en PS4/5 og Remake og Crisis Core, er dette en perfekt måte å få et innblikk i og en forsmak på hvorfor FFVII ble så elsket.

Selv om Square Enix lover at Final Fantasy VII: Ever Crisis vil debutere i 2023, har ingen eksakt dato blitt nevnt ennå. Det vi har fått vite, er at i tillegg til hovedhistorien og Crisis Core som er tilgjengelig som en tilleggshistorie, utforsker utviklingsteamet hos Applibot hvordan de kan bringe andre FFVII-historier til spillet, inkludert Remake Intergrade -historien som satte Yuffie i sentrum. På samme måte har det blitt nevnt på spillets nettside at Ever Crisis vil inneholde valuta i spillet, men hvordan dette blir implementert gjenstår å se. Hvis dette brukes til kosmetikk og ekstra tilpasninger, er det greit, men hvis det ender opp med et energisystem som begrenser spillernes aktivitet, kommer det til å bli mye kritikk mot dette spillet.

Inntil dette blir kommunisert, vil jeg imidlertid være forsiktig optimistisk med hensyn til Ever Crisis og hva det kan tilby mobilspillmarkedet.