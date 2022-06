Final Fantasy VII feirer 25 år med spennende nyheter neste uke

HQ

Selv om Final Fantasy VII: Remake kom ut for bare to år siden føles det om millioner av spillere har mast om fortsettelsen i evigheter, så Square Enix gjorde mange spente da de tidligere i år sa at planen er å vise frem Final Fantasy VII: Remake Part 2 før 2023. Nå vet vi nok akkurat når.

For Square Enix har avslørt at den lenge lovede Final Fantasy VII 25th Anniversary Celebration-sendingen vil starte klokken 23:59 den 16. juni, og at disse ti minuttene vil være fylt med spennende annonseringer. Final Fantasy VII: Remake Part II nevnes altså ikke spesifikt, men å avsløre noe slikt uten å eventuelt senke fansen sine forventninger ville vært en enorm tabbe. Samtidig skal det bli veldig interessant å se hvilke andre ting som pakkes inn i sendingen.