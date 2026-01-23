Gamereactor

nyheter
Final Fantasy VII: Remake Intergrade

Final Fantasy VII: Remake Intergrade lanseres med en overraskende rabatt på Switch 2 og Xbox

Skynd deg å skaffe deg helgens underholdning til en god pris, for tilbudet varer bare en uke.

HQ

I går ble Final Fantasy VII: Remake Intergrade endelig lansert til både Switch 2 og Xbox Series S/X i en veldig fin utgave som har fått gjennomgående gode anmeldelser, ikke minst fra oss her på Gamereactor. Hvis du ikke har rukket å skaffe deg det ennå, har vi et fint lite tips til deg.

Square Enix har et spesialtilbud på både eShop og Xbox Store for Final Fantasy VII: Remake Intergrade, der det i én uke koster £39.99/€49.99 for Standard -utgaven og £54.99/€69.99 for Digital Deluxe -utgaven. Tilbudet utløper 31. januar, så skynd deg hvis du vil spare en anstendig sum penger på dette absolutt mesterlige rollespillet.

HQ
Final Fantasy VII: Remake Intergrade

