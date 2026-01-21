Final Fantasy VII: Remake Intergrade (Switch 2)

HQ

Kanskje er det på grunn av hvor mye Switch 1 slepte seg gjennom å kjøre mange forskjellige porter mot slutten av livssyklusen, men det føles som om det fortsatt er et stigma at Nintendos håndholdte systemer sliter med å kjøre spill som først og fremst er bygget for PlayStation, Xbox og PC. Og dette er til og med fortsatt tilfelle med Nintendo Switch 2, til tross for at den har mye bedre ytelse enn forgjengeren. Årsaken er sannsynligvis at Switch 2 ikke er et ytelsesmessig kraftverk, med et potensial som rutinemessig sammenlignes med Xbox Series S. Selv om dette kan bety at det kan være en utfordring å kjøre et prosjekt som Final Fantasy VII: Rebirth, bør det nåværende systemet kunne takle Final Fantasy VII: Remake ganske bra, spesielt siden spillet ble laget for PS4 i utgangspunktet, ikke sant? Det er dette vi er her for å snakke om i vår siste anmeldelse av FFVII: Remake Intergrade.

Før vi går i gang, er det verdt å si at vi ikke kommer til å anmelde FFVII: Remake igjen. Vi har gjort det før og til og med kommet tilbake for å se på spillet ved andre anledninger også, og derfor er denne anmeldelsen utelukkende fokusert på hvordan Switch 2 håndterer Square Enixs anerkjente RPG.

Jeg skal spare deg litt tid ved å bare forklare at FFVII: Remake kjører som en sjarm på Switch 2. Det er ikke like silkemykt som PS5-utgaven eller det du kan få fra PC-versjonen, som forventet fra en konsoll med lavere ytelsesevne, men det tilbyr en beundringsverdig spillopplevelse når den er forankret og i håndholdt modus.

Begge modusene sikter mot 30 bilder i sekundet, og min erfaring er at de har en tendens til å levere en ganske stabil spillopplevelse på 30 bilder i sekundet. Etter å ha sett spillet i 60+ fps kan det virke som et stort tilbakeskritt å gå tilbake til dette tallet, men etter bare 15 minutters spilling vil du merke at kombinasjonen av mellomsekvenser, dialog og historietunge fortellinger, og kampene som ofte brytes opp med bruk av evner, gjør at det uansett ikke er noe problem å holde seg til 30 fps. Du hadde kanskje håpet på litt bedre når spillet er forankret, men dette inntrykket av velflytende spilling med 30 fps gjelder faktisk både håndholdt og forankret.

Der du ser en forskjell er i den visuelle troskapen, rett og slett fordi spillet tilbyr 1080p-oppløsning når det er forankret, mens det håndholdte glipper til 720p. Igjen, det er merkbart, både mellom de to spillmodusene på Switch 2 og også for alle som har erfaring med FFVII: Remake på andre plattformer, da noe av den slående skjønnheten i dette spillet kan gå tapt. Men vi snakker om ganske små tap i det store og hele, ettersom Switch 2 -versjonen fremdeles leverer ganske utmerket grafikk i selve spillet, med mellomsekvensene som fremdeles blir gjengitt i fantastiske detaljer uavhengig av om du er forankret eller i håndholdt, som du forventer. Når det gjelder oppløsningen, er det også verdt å si at nedgangen til 720p i håndholdt heller ikke er noe problem, fordi den mindre skjermstørrelsen betyr at du ikke merker den reduserte oppløsningen og grafiske dybden så mye. Switch 2s DLSS-teknologi hjelper også mye med å jevne ut og pynte på grafikken, slik at den ser ut til å være av høyere kvalitet enn den ellers ville ha vært.

Når vi ser på spillingen og hvordan dette passer på en enhet du holder i hendene, er det faktisk en ganske sømløs overgang også. På den håndholdte enheten passer FFVII: Remake som hånd i hanske, ettersom kampstrukturen ikke krever intens kontroll eller presisjon, en faktor som ofte er avgjørende for for eksempel skytespillporter. Hack 'n' slash-kampene fungerer som en drøm, og det er enkelt å få opp menyen med evner/formler/gjenstander og raskt velge et alternativ uten å føle at du trenger å vri fingrene på rare måter. Noen ganger kan det være litt vanskelig å kontrollere retningen på kampene samtidig som du styrer alt annet, delvis på grunn av den lavere bildefrekvensen, men også begrensningene ved håndholdt spilling på mindre skjerm, men lock-on-funksjonen gjør underverker for å lette dette.

Som en siste merknad, siden det har vært mye snakk om Streamlined Progression -funksjonen som ble lagt til i Switch 2/Xbox Series X/S -versjonene av spillet (og deretter kom til PS5 / PC gjennom en oppdatering), synes jeg det er verdt å merke seg at det ikke er nødvendig på noen måte å glede seg over dette spillet i håndholdt. De eksisterende vanskelighetsalternativene fungerer som en sjarm, og igjen, FFVII: Remake føles som om det hører hjemme på Switch 2, så du spiller ikke med en underliggende tro på at det er nødvendig med en ekstra måte å hjelpe deg gjennom opplevelsen på. Det høres kanskje rart ut, men hvis du har prøvd å spille Doom, Overwatch, Borderlands, eller til og med Fortnite på Switch i håndholdt modus, kan det mildt sagt være en håndfull.

Så for å gjøre en lang historie kort: Final Fantasy VII: Remake føyer seg sømløst og fantastisk inn i Nintendo Switch 2. Dette er en fantastisk og minneverdig nyinnspilling av så høy kvalitet at det er noe alle bør prøve minst én gang, og hvis det er gjennom Switch 2 -utgaven, har du i vente en ganske sterk versjon som kan måle seg med den. Og siden dette er Intergrade -utgaven, får du massevis av spill i en ryddig pakke.