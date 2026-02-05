Final Fantasy VII: Remakes tredje og siste del blir kanskje ikke eksklusivt for PlayStation

HQ

Begge de to første delene av Final Fantasy VII: Remake-trilogien har debutert som PlayStation-eksklusiver. Remake kom opprinnelig bare til PS4 og Rebirth bare til PS5, men i årene som har gått siden da, har begge spillene blitt lansert på flere plattformer, og Remake kom nylig til Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2 (se vår anmeldelse av sistnevnte versjon).

Med dette i bakhodet er det naturlig å anta at den tredje og siste delen, som vi fortsatt ikke vet det offisielle navnet på, også vil være eksklusiv for PlayStation i en periode. Men kanskje dette ikke stemmer helt...

Den ofte pålitelige lekkasjeren NateTheHate har delt i en YouTube-video at Square Enix er ferdig med det konsolleksklusive oppsettet, og at Final Fantasy VII: Requiem... (Reborn... Reclaim... Revenge of the Sith... & Knuckles...) faktisk kan debutere på flere plattformer. Det nevnes ingen plattformer, men en rimelig gjetning vil si at dette betyr at både PC og Xbox Series X/S vil være med ved debuten, med Nintendo Switch 2 avhengig av hvordan plattformen kan håndtere et slikt spill.

Når det gjelder NateTheHate sa, legger den fullstendige uttalelsen til: "Det kommer ikke til å være noen tidsbestemt eksklusiv til PlayStation. Det kommer til å slippes dag-og-dato på alt."

Vil du spille det etterlengtede siste kapittelet på en annen plattform, eller vil du holde deg til PlayStation?