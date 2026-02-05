Final Fantasy VII: Remakes tredje og siste del blir kanskje ikke eksklusivt for PlayStation
Et nytt rykte antyder at det vil få en lansering på flere plattformer fra dag én.
Begge de to første delene av Final Fantasy VII: Remake-trilogien har debutert som PlayStation-eksklusiver. Remake kom opprinnelig bare til PS4 og Rebirth bare til PS5, men i årene som har gått siden da, har begge spillene blitt lansert på flere plattformer, og Remake kom nylig til Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2 (se vår anmeldelse av sistnevnte versjon).
Med dette i bakhodet er det naturlig å anta at den tredje og siste delen, som vi fortsatt ikke vet det offisielle navnet på, også vil være eksklusiv for PlayStation i en periode. Men kanskje dette ikke stemmer helt...
Den ofte pålitelige lekkasjeren NateTheHate har delt i en YouTube-video at Square Enix er ferdig med det konsolleksklusive oppsettet, og at Final Fantasy VII: Requiem... (Reborn... Reclaim... Revenge of the Sith... & Knuckles...) faktisk kan debutere på flere plattformer. Det nevnes ingen plattformer, men en rimelig gjetning vil si at dette betyr at både PC og Xbox Series X/S vil være med ved debuten, med Nintendo Switch 2 avhengig av hvordan plattformen kan håndtere et slikt spill.
Når det gjelder NateTheHate sa, legger den fullstendige uttalelsen til: "Det kommer ikke til å være noen tidsbestemt eksklusiv til PlayStation. Det kommer til å slippes dag-og-dato på alt."
Vil du spille det etterlengtede siste kapittelet på en annen plattform, eller vil du holde deg til PlayStation?