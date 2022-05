Final Fantasy XV kom nesten fra Guardians of the Galaxy-skaperne

HQ

Ved å selge Crystal Dynamics, Eidos-Montréal og Square Enix Montréal viste Square Enix at de egentlig har gitt opp de "skuffende" utviklerstudioene de eide i vesten. Kanskje ikke så rart når spillene laget av japanske utviklere som oftest selger langt bedre for dem. Deriblant Final Fantasy XV med over 10 millioner eksemplarer. Derfor er det ganske interessant å vite disse tingene faktisk kunne ført til en spesiell kombinasjon.

I et intervju med True Achievements forteller Rogue Factor sin "Creative Director", Jonathan Jacque-Belletête, at det faktisk var Eidos-Montréal (Shadow of the Tomb Raider og Marvel's Guardians of the Galaxy) som startet utviklingen av Final Fantasy XV da han var der. Dessverre sier han ikke mer enn at Square Enix etter hvert bestemte seg for å bringe utviklingen over til Japan til tross for at det Eidos hadde på gang var ganske kult ifølge han selv, så vi får dessverre aldri vite om FFXV hadde blitt like bra om det kom fra Canada.