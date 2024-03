Final Fantasy XVI: The Rising Tide bringer mer av det beste i april

HQ

Henric likte den første utvidelsen til Final Fantasy XVI, Echoes of the Fallen, da den ble lansert i desember, men var skuffet over historien og resirkuleringen av fiender. Heldigvis ser det ut til at den andre DLC-en vil levere alt han ønsker seg.

Square Enix har gitt oss den første traileren for Final Fantasy XVI sin The Rising Tide-utvidelse, og det ser ut til at vi får en fyldigere historie med flere av de beste elementene fra hovedspillet. Jeg sier det fordi vi får se noe av det Clive og gjengen vil oppleve når de drar til Mysidia, blant annet en veldig imponerende kamp mot Leviathan og nye vannbaserte Eikon-evner som kommer godt med når vi møter nye typer fiender.

Det er til og med noen tilføyelser som ikke er vist, som endgamemodusen Kairos Gate, der vi skal kjempe oss gjennom 20 stadig mer utfordrende etapper, og at nivågrensen er hevet til level 60 i Story Focused Mode/Action Focused Mode og level 110 i Final Fantasy Mode.

Du må betale for dette når The Rising Tide lanseres 18. april, men det kommer også noen kule ting til de som ikke har penger til overs. Den gratis 1.30-oppdateringen blir tilgjengelig samme dag, og inneholder store forbedringer som:



Muligheten til å returnere til en oppdragsgiver umiddelbart med den nye "Quick Complete"-funksjonen.



Ikonoppdateringer for viktige karakteroppdrag



En ny funksjon for ferdighetssett, som gjør det mulig for spillerne å lagre opptil fem unike sett med egenskaper og evner.



Evner og tilbehør er justert for enklere bruk



Den nye kontrollertypen "Custom" gjør det mulig å tilpasse knappelayoutene fritt.



Tonekorrigering, skjermeffekter og mer er lagt til i fotomodus.



En rekke nye orkesterruller er lagt til



Får du lyst til å hoppe tilbake til Final Fantasy XVI neste måned av dette?