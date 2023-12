Final Fantasy XVIs første utvidelse er ute nå

HQ

Da Square Enix bekreftet at Final Fantasy XVI ville få betalte utvidelser fikk vi beskjed om å forvente mer informasjon innen utgangen av året. De hadde faktisk mer enn informasjon til oss.

Traileren nedenfor avslører at Final Fantasy XVIs utvidelser heter Echoes of the Fallen og The Rising Tide, men det er ikke alt. Echoes of the Fallen er faktisk tilgjengelig på PlayStation Store allerede nå, og vil gi deg tilgang til mye mer historie, nye fiender, nye våpen (inkludert Cloud Strifes Buster-sverd), økt nivågrense og mer.

The Rising Tide kommer våren 2024 og byr på "nye utfordringer", blant annet en kamp mot den legendariske Eikon-en kalt Leviathan.