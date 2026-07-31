Finland og Danmark snakker også om å ekskludere Spania fra Schengen-området på grunn av migrasjonskrisen

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Migrasjonskrisen i Ceuta og Melilla, spanske enklaver ved kysten av Marokko, der over 50 000 mennesker har krysset grensen ved å svømme eller i flåter (41 av dem omkom underveis, ifølge de siste tallene fra den spanske regjeringen), har fått gjennomslag i Europa. Italias statsminister Giorgia Meloni var den første til å si at de ville ekskludere Spania fra Schengen-området, som tillater fri bevegelse for EU-borgere mellom landene.

Noen timer senere var det Mari Rantanen, Finlands statsminister, som på X, tidligere Twitter, uttalte at «Spania har fullstendig sviktet i å beskytte Schengen-områdets ytre grense mot infiltrasjon» og sa at «land som ikke oppfyller sin forpliktelse til å beskytte den ytre grensen, kan ikke være medlemmer av Schengen».

https://x.com/MariPSRantanen/status/2083089130246787507

Og fredag var det Danmarks statsminister Mette Frederiksen som sa at de bør «vurdere alle alternativer», noe som vil omfatte å ekskludere Spania fra Schengen-området, noe som vil bety at reisende fra Spania vil måtte gjennomgå ytterligere sikkerhetskontroller ved grensene (i tillegg til å ha med seg pass), i motsetning til resten av EU-borgerne.

«Det er klart at EU umiddelbart må iverksette alle nødvendige tiltak og vurdere alle muligheter, inkludert å suspendere Schengen-samarbeidet», sa Frederiksen til det danske nyhetsbyrået Ritzau, og understreket «trusselen» fra ukontrollert innvandring til Europa (via El País).

Frankrikes innenriksminister Laurent Nuñez har sagt at de har gitt ordre om å styrke kontrollene ved den spanske grensen, mens presidenten i Europakommisjonen, Ursula von der Leyen, oppfordret Spania til å sende innvandrerne tilbake raskt. Ifølge en fersk rapport fra det spanske innenriksdepartementet har rundt halvparten av disse 50 000 migrantene frivillig returnert til Marokko.