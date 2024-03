Flere tegn tyder på at Microsoft lager en håndholdt Xbox

HQ

De siste par månedene har det versert mange rykter om at Microsoft jobber med en Xbox-håndholdt. Til og med lederne i Xbox-teamet synes å antyde dette, ettersom toppsjefen Phil Spencer nylig likte artikler på X om en bærbar Xbox, og Xbox-president Sarah Bond avslørte i forrige måned at de har "noen spennende ting på gang innen maskinvare som vi kommer til å dele denne høsten".

Nå har den vanligvis pålitelige Windows Central-redaktøren Jez Corden lagt mer bensin på bålet og sier i podcasten Xbox Two "at de har håndholdte prototyper akkurat nå". I podcasten legger Corden også til at dette er nye produkter og ikke eldre ting, og at det er "not a cloud handheld, a fully native Xbox handheld".

Selv om det fortsatt bare er et rykte, er det mer og mer som tyder på at det faktisk kan være en brann et sted. Med tanke på den nylige suksessen til svært kraftige PC-baserte håndholdte enheter som Steam Deck, MSI Claw, Asus ROG Ally og Lenovo Legion Go virker det ikke helt usannsynlig at Windows- og Xbox-eierne ønsker å lage en egen enhet med full støtte for Game Pass.

Hva tror du, og hvor interessert er du i en bærbar Xbox?