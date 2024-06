Flintlock: The Siege of Dawn er ferdig og klart for lansering

HQ

A44 Games har kunngjort at den kommende action-RPG-en Flintlock: The Siege of Dawn har "gone gold" og er klart for sin debut på PC, PlayStation 5 og Xbox Series X/S-konsoller den 18. juli 2024.

Apropos PC, spesifikasjonene for spillet på plattformen er også bekreftet, noe som betyr at vi nå vet hva vi trenger for å spille spillet og hva som anbefales for å spille spillet.

Minimum:



Operativsystem: Windows 10



Prosessor: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X



Minne: 8 GB RAM



Grafikkort: GTX 1060 / Radeon RX 580 (6 GB+ RAM)



DirectX: Versjon 11



Lagringsplass: Opptil 30 GB tilgjengelig plass



Ytterligere merknader: SSD



Anbefales:



Operativsystem: Windows 10



Prosessor: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X



Minne: 16 GB RAM



Grafikkort: GTX 2060 Super / Radeon RX 5700 (8 GB + RAM)



DirectX: Versjon 12



Lagringsplass: Opptil 30 GB tilgjengelig plass



Ytterligere merknader: SSD



A44 nevner også at spillet vil tilby 38 Achievements å jakte på, noe som uten tvil vekker interessen til ferdigstillerne blant dere.

For å lære mer om denne kommende tittelen, sørg for å lese vår siste forhåndsvisning her og se vårt intervju med A44 nedenfor, sammen med litt gameplay.

