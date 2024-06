Flintlock: The Siege of Dawn - Siste inntrykk før anmeldelsen

HQ

Flintlock: The Siege of Dawn er endelig (nesten) her. Det slippes 18. juli etter et par forsinkelser, og det vil lande på PC, Xbox Series og PS5, og etterlater Xbox One og PS4s gamle generasjon for godt, i motsetning til hva som først ble kunngjort. Dette siste aspektet er viktig, ettersom spillet er fartsfylt og svært detaljert, og jeg gleder meg til å se sluttresultatet på nåværende generasjons konsoller, med tanke på hvor krevende det virket på PC teksturmessig, for eksempel.

Selv om det var oppført som et "TBA-spill" på Xbox Games Showcase -avtalene våre, er dette et prosjekt vi har kjent til en stund. Enda mer, du har kanskje spilt demoen som A44 Games utgitt for en uke siden som et innledende glimt inn i spillet. Men det jeg spilte, som vist i spillklippet nedenfor, sammen med det jeg diskuterte med kreativ direktør Simon Dasan, som er tilgjengelig i intervjuet nedenfor, går mye dypere inn i alle aspekter. Så bortsett fra de utfyllende ordene jeg skriver her, vil jeg sterkt anbefale deg å se begge deler.

På samme måte som Phantom Blade: Zero, som jeg også prøvde, ønsket dette spillet å skille seg ut fra den overfylte Souls -sjangeren, som var tungt representert i de forskjellige utstillingsvinduene i LA.

For det første er det en Soulslite, noe som betyr at det ikke vil være like uforsonlig og obskurt som de vanlige mistenkte. For det andre, og mye viktigere etter min mening, bygger det sin egen personlighet rundt fancy traverseringsbevegelser, raske og varierte kamper og en veldig interessant historie.

Hovedpersonen Nor er selvfølgelig ment å redde menneskeheten ettersom guder har blitt sluppet løs, og vrien på det hele er at hennes viktigste allierte er Enki, en... gud som fungerer som en forlengelse av kruttevnene hennes med sine ekstra magiske krefter. Så jeg er allerede nysgjerrig på hva som vil skje når hovedoppdraget ditt er å "drepe alle guder", men så er du avhengig av denne skapningen.

Men dette er ingen God of War, til tross for noen late sammenligninger. Apropos skapningen, det føltes også tilfeldig, men i god forstand, at måten du sender Enki for å plage og angripe andre fiender på, minnet om det jeg gjorde med Kay Vess og Nix i Star Wars Outlaws. Kanskje en annen trend vi snart vil se eksplodere?

Ved å kombinere begge figurene får du et imponerende variert sett med bevegelser. Du kan bruke fjernangrep, dobbelthoppe, dobbel unnvike eller sveve gjennom omgivelsene takket være Enki's Triangle Portals, som du sikkert har sett i tidligere filmklipp. Du kan skyte, treffe og parere med forskjellige våpen (inkludert eksplosiver), og ut fra det jeg spilte, vil spesifikke grupper av kvalmende fiender få deg til å studere omgivelsene og finne den beste taktiske tilnærmingen. Når du blir vant til alt dette, presser du disse fiendene til deres Prime for deretter å slippe løs en Glory Kill, en skriptet finisher som er noe av det aller beste med dette spillet, da det føles ganske tilfredsstillende.

Som du kan se ved å se spillklippet nedenfor, er det noe annet som skiller dette fra andre Soul-lignende spill. Fargene. Lyset. Kontrasten mellom de ekle, Silent Hill-lignende monstrene og den livlige verdenen. Dette er mørk fantasy, men i en skinnende setting. Skummel historie inspirert av Mesopotamia og det gamle Egypt, men satt inn i en relaterbar verden inspirert av Midtøsten og New Zealand, der studioet er basert. Og jeg bare elsker alt dette for en gangs skyld, da det gjør det enda mer interessant for meg sammenlignet med det 135. dystre Souls-aktige de fortsetter å kaste på oss.

Og det spiller veldig bra, ganske glatt og responsivt, noe som er et must på dette stadiet. Jeg koste meg virkelig med å sette fyr på noen av de motbydelige fiendene, skyte dem ned med hagle og, fremfor alt, gjøre dem ferdig med øksen min. Og jeg fikk bare skrape litt i spillets omfattende ferdighetstrær for både Kay Nor og selvfølgelig Nix Enki, bortsett fra de forskjellige rustningene og våpnene du vil kunne utstyre førstnevnte med.

Så ja, i en verden full av mørkebrune Soulslikes, gleder jeg meg til å spille et fargerikt, kunstnerisk unikt og fartsfylt Soulslite om en måneds tid. Det er akkurat den typen action-RPG-opplevelse som kanskje kan friske opp både sjangeren ... og det som ser ut til å bli en veldig varm sommer.