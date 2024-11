Fly Me to the Moon kommer endelig til Apple TV+ i desember

HQ

Apple Apple TV+ er en av de få strømmeaktørene som faktisk fortsatt ser ut til å tro på kinoer og kinolanseringer, ettersom teknologigigantens produksjonsselskap lar en rekke av sine prosjekter debutere på kinoer rundt om i verden og i en anstendig tidsperiode før de kommer som et digitalt on-demand-produkt og deretter til slutt får sin strømmedebut på Apple TV+. Vi har sett dette tidligere med Napoleon og Argylle, og en av de siste som følger etter, er Fly Me to the Moon.

Filmen hadde kinopremiere i juli, og etter å ha vært tilgjengelig for leie og kjøp digitalt i noen måneder, er den nå klar til å komme til Apple TV+ også i desember. Nærmere bestemt er det 6. desember filmen kommer, noe Apple nylig bekreftet.

Fly Me to the Moon har Scarlett Johansson og Channing Tatum i hovedrollene, og ser ut til å fortelle historien om hvordan USA forberedte en falsk månelanding i tilfelle den virkelige mislyktes. Du kan se en trailer for filmen nedenfor for å se om dette er en film du bør ha på seerlisten din (hvis du ikke allerede har sett den).