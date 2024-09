Forhåndstitt på Sonic X Shadow Generations: Ut av skyggene?

HQ

Selv om det er rimelig å si at han ikke helt når opp til sin rival Mario, har Segas mangeårige maskot Sonic gjort det ganske bra de siste ti årene, til tross for noen få tabber som Sonic Boom: Rise of Lyric og Sonic Forces. Sonic Frontiers fra 2022 beveget serien i en ny og dristig retning, hvor han byttet ut de vanlige lineære nivåene med et halvåpent verdensformat, mens fjorårets Sonic Superstars var et morsomt tilbakeblikk på gullalderen på Sega Mega Drive.

Med Sonic X Shadow Generations har Sega ett øye på fortiden og ett øye på fremtiden. Samlingen vil inneholde en remastret versjon av Sonic Generations fra 2011 (som i seg selv beveget seg uanstrengt mellom det nye og det moderne Sonic i både historie og banedesign) samt et helt nytt spill: Shadow Generations.

Under Gamescom satte jeg meg ned med en stjernespekket rekke Sonic-veteraner - spillregissør Katsuyuki Shigihara, produsent Shun Nakamura og serieprodusent Takashi Iizuka - for å lære alt om den kommende samlingen. Og selv om de ikke ønsket å oppgi hvor lenge det nye Shadow-innholdet ville vare, fikk Shigihara det til å høres ut som om det var omtrent like omfattende som det originale spillet.

"Vi har en hel mengde innhold til Shadow Generations der inne, og vi har ferdigheter som du skal tjene og låse opp. Du kan til og med gå tilbake og spille spillet på nytt med disse nye ferdighetene. Det kommer med andre ord til å være mye innhold i Shadow Generations. Men hele spillet vi selger er Sonic Generations og Shadow Generations satt sammen. Selv folk som har spilt Sonic Generations, vil få nye ting å gjøre i Sonic Generations og nye måter å spille spillet på. Hvis du har spilt det en gang før, kan du gå tilbake og spille det igjen, og gjøre forskjellige ting i spillet."

Ifølge teamet ønsket de ikke å "rote med originalen", så banene og innholdet i Sonic Generations er uendret, bortsett fra at det visuelle utseendet er penere. En avgjørende endring er imidlertid gjort i spillet, da Iizuka avslørte at Sonics bevegelsessett har blitt litt utvidet.

"For remasteren av Sonic Generations ønsket vi å være tro mot innholdet og la folk spille den originale spillopplevelsen samtidig som vi utnyttet det den nye maskinvaren kunne levere til spillerne, men vi ønsket også at nåværende spillere skulle kunne spille slik de forventet. Da Sonic Mania kom ut, fant vi ut at mange likte Drop Dash-mekanikken, så vi har lagt den til i utgivelser siden den gang, inkludert Sonic Origins og Sonic Superstars. Vi følte at det ville være et fint tillegg, så vi la til Drop Dash i kontrollene for Classic Sonic i Sonic X Shadow Generations."

Dessverre fikk jeg ikke oppleve noen av de remastrede Sonic-scenene selv, da tiden var veldig knapp under forhåndsvisningen. I stedet hoppet jeg rett inn på Shadow Generations og nivået Kingdom Valley Act 1, kjent for sin opptreden i ingen ringere enn den beryktede Sonic '06. Jeg kan absolutt sette pris på at Sega ikke baserer nivåene sine på en hvitvasket versjon av seriens historie, men våger å rette søkelyset - eller kanskje heller kaste en skygge - på sine mindre kjente titler. Og Kingdom Valley fortjener virkelig en ny sjanse, for de ruvende klippene og ruinene gir scenen en virkelig majestetisk følelse som er enda mer spektakulær i 4K og med flottere teksturer.

Selvfølgelig er disse miljøene for det meste kulisser, da Shadow freser gjennom nivået akkurat som Sonic. Det er mange forskjellige ruter å ta, men som tilfellet ofte er med de fleste 3D Sonic-scener er det i hovedsak 2D-nivådesign med en ekstra dimensjon lagt til for det visuelle. Du velger en vei, trykker på knappene mens du suser mellom dingser og fiender, og av og til må du banke opp en sjef på mellomnivået - i dette tilfellet en rakettkastende robot som tatt rett ut av en tegnefilm en lørdags morgen.

Hvis du synes dette høres ut som en vanlig Sonic-scene har du helt rett, og teamet forklarte at en av de største utfordringene deres var å designe scener som passet Shadow. I hans hittil eneste skikkelige solospill, Shadow the Hedgehog for PS2, var tempoet litt lavere, og den skurkaktige antihelten brukte til og med skytevåpen for å tilføre litt ekstra 2000-talls tøffhet. Denne gangen er våpnene droppet, men det betyr ikke at Shadow har blitt pasifist - snarere tvert imot.

Løsningen for å få Shadow til å føles annerledes enn sitt blå motstykke endte opp med å bli Doom Powers: En serie prangende bevegelser som understreker både Shadows hastighet og destruktive kraft. Disse ble vist frem i en trailer sluppet rett før Gamescom. Den første av dem, Doom Spears, lar deg slå fem fiender på en gang slik at du raskt kan tynne ut fiendens rekker, mens Doom Blast lar deg skyte fiender i luften, noe som tilsynelatende også åpner nye snarveier hvis du bruker dem på riktig tidspunkt. Doom Morph forvandler deg til en slags morderisk klump med svart kliss, mens Doom Surf og Doom Wings er ganske selvforklarende og lar deg enten sveve gjennom luften eller gli over vann og ødelegge alt på din vei.

Jeg fikk ikke prøvd disse kreftene så mye, men jeg fikk brukt Shadows signaturevne, Chaos Control. Denne superkraften bremser tiden rundt deg, gjør deg uovervinnelig for de fleste typer skade og lar deg passere gjennom scenen med letthet. Nakamura forklarte at Chaos Control er designet med tanke på både nye og erfarne spillere.

"Doom Powers gjør Shadow til en veldig annerledes karakter å spille i spillet, og det samme gjelder muligheten til å bruke Chaos Control. Folk som kanskje ikke er så gode i spillet, kan bruke Chaos Control til å komme seg lettere gjennom spillet og unngå mange områder som er vanskelige for dem. På den andre siden kan folk som er veldig gode til å spille spillet, bruke Chaos Control til å komme seg gjennom nivåer enda raskere eller gjøre ting de ikke kunne gjort uten å bruke den. Ved å legge til disse evnene gjør vi Shadows spillopplevelse annerledes enn tidligere."

Produsentene forsikret meg om at hver nye scene er laget med disse kreftene i tankene, men der de virkelig ser ut til å skinne er i White Space. Jeg hørte først feil at dette var "Wide Space", og begge betydninger er i bunn og grunn sanne. White Space er en slags mellomverden som forbinder de mange scenene og tidslinjene i Sonic X Shadow Generations. Du kan utforske denne knutepunktverdenen fritt, og du vil oppdage flere hemmeligheter etter hvert som Shadow utvider bevegelsessettet sitt. På mange måter er det en direkte fortsettelse av de åpne verdensområdene fra Sonic Frontiers, og en klar indikasjon på at Shadow Generations er en skikkelig moderne Sonic-tittel.

"Vi ønsket å bruke filosofien med åpne soner på White Space", forklarer Iizuka. "Du kan løpe rundt i denne åpne sonen, og det er virkelig godt gjort. Vi tror det er det formatet vi ønsker å fortsette å utvikle, morsomme åpne soner der du kan løpe rundt. Så det er sannsynligvis fremtiden for den moderne serien vår."

"Det er veldig Frontiers-aktig, legger Nakanuma til. Du får løpe rundt og gjøre hva du vil i White Space. Men det som er nytt og annerledes er Doom Powers som Shadow vil låse opp. Ved å få og bruke Doom Powers kan du komme deg rundt til forskjellige steder i den åpne sonen, og det gir en ny og morsom dimensjon til spillingen og kontrollen av figurene."

Med Sonic X Shadow Generations som slippes 22. oktober, og den kommende Sonic the Hedgehog 3-filmen med Keanu Reeves som Shadow i desember, får den populære figuren virkelig sin tid i rampelyset. Om han blir værende der gjenstår å se, men basert på det jeg har sett og hørt under Gamescom er jeg ganske optimistisk.