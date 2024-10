Forhåpentligvis trenger vi ikke å vente så mye lenger på Everwild

HQ

Etter en bejublet kunngjøring fra Rare i 2019 og en like bejublet oppfølgingstrailer året etter, var det som om Everwild forsvant fra jordens overflate. Folk kom og gikk på prosjektet, men vi har ikke fått noen offisielle oppdateringer, og vi vet ikke når (eller om) det vil ha premiere.

Men Windows Central-redaktør Jez Corden har gjentatte ganger vist seg å ha gode forbindelser med kilder nær Microsoft, og i sommer sa han at Everwild fortsatt er under utvikling. Siden den gang har arbeidet tilsynelatende fortsatt å utvikle seg, og i den siste episoden av The Xbox Two Podcast sier han :

"Jeg hørte at utviklingen av Everwild går bra. De har spikret gameplay-loopen nå, og det bør vi få se i fremtiden."

Neste gang Microsoft viser frem et eller flere av sine spill blir trolig i forbindelse med The Game Awards i desember, og de har også hatt Xbox-arrangementer ikke så langt unna nyttårsaften de siste årene. Forhåpentligvis får vi se mer av Everwild da, selv om vi kan tenke oss at de vil spare dette til sitt årlige juni-arrangement i forbindelse med det som ofte kalles ikke-E3, hvis Cordens opplysninger stemmer.