Formel 1-sjefen mener Italia ikke bør ha to Formel 1-løp samtidig

Emilia Romagna Grand Prix, ofte kjent som Imola, kom tilbake på F1-kalenderen i 2020. Nå er det to Formel 1-løp i Italia, noe som er vanskelig å rettferdiggjøre for Stefano Domenicali, administrerende direktør i Formel 1. "Det blir stadig vanskeligere å ha to løp i samme land fordi interessen for F1 øker, og det er en situasjon vi må forholde oss til i de kommende månedene", sa han til RAI (via ESPN).

Domenicali, som er født i Imola, sa til italiensk radio at det er usannsynlig at Imola og Monza Grand Prix vil fortsette sammen i kalenderen. Det italienske Grand Prix, et av de eldste løpene i verden, har blitt holdt de fleste gangene på Monza, Ferraris åndelige hjem. I 2020, fordi Covid-19-pandemien tvang til å endre kalenderen, ble det imidlertid lagt til et andre løp i Imola (som holdt Italias GP i 1980), og det har blitt holdt på kalenderen siden den gang, bortsett fra i 2023, hvor flom ødela området.

Dette betyr at Italia er det eneste landet i Europa som har vært vertskap for to Formel 1-løp. Men med den økende interessen for Formel 1 over hele verden, ønsker konkurransen å ta løpene til andre kontinenter.

Kommende nye baner i Formel 1 inkluderer bybanen i Madrid i 2026 (som vil erstatte Barcelona i kalenderen, selv om begge vil overlappe hverandre i 2026) og en mulig gatebane i Bangkok i 2028. Det går rykter om å gi Kina et Grand Prix nummer to, og en retur til Afrika.