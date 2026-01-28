Coverutøver avslørt for MLB The Show 26

Mens EAs sportsspill har en tendens til å få blandede anmeldelser, og mange anser det som urimelig å betale full pris for det de i hovedsak anser som oppdaterte laglister, blir 2K Sports-titler ofte kritisert for å være like mye en butikkfront som et spill.

Og så er det Sony, som lanserer MLB The Show hvert år, og nesten alltid får positive anmeldelser uten klager på urimelige mikrotransaksjoner. Om de vil fortsette denne trenden i år gjenstår å se, men via PlayStation Blog har de i det minste presentert de første detaljene.

Dette inkluderer forside-stjernen, som for MLB The Show 26 vil være New York Yankees-stjernen Aaron Judge, som har blitt kåret til American League MVP tre ganger. Den første traileren slippes neste uke (vi krysser fingrene for at den vil være knyttet til det påståtte Sony-arrangementet vi rapporterte om her om dagen), men formatene er allerede bekreftet - noe som kommer med en stor overraskelse.

Det viser seg at MLB The Show 26 kommer til PlayStation 5, Xbox Series S / X og ... Switch. Nei, det mangler ikke en "2" etter sistnevnte, men Sony ser ut til å hoppe over Switch 2 helt, selv om de nevner at det vil være noen "spesielle fordeler" for Nintendos format. Premieren er 17. mars, men hvis du kjøper en dyrere versjon, kan du få et forsprang fire dager tidligere.