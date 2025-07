Forskjellen mellom Jannik Sinner og Carlos Alcaraz, ifølge Mats Wilander

HQ

Jannik Sinner og Carlos Alcaraz kommer til å definere en ny æra i tennissporten. Det er det få som kan bestride. Men det er forskjeller i spillestilene deres. Mats Wilander er en av de tidligere spillerne som mener at de er enda raskere enn Nadal og Federer i sine beste år.

Han påpekte imidlertid noen forskjeller etter Wimbledon-finalen, som ble vunnet av Sinner, og som viste klar overlegenhet over spanjolen, selv om det ikke var mye. Svensken, som vant syv Grand Slam-turneringer, inkludert Roland Garros tre ganger på 1980-tallet, sa i et intervju med L'Equipe at Alcaraz har et "eksepsjonelt talent", men at Sinner i stedet er et resultat av hardt arbeid og dedikasjon.

Med henvisning til Sinner sa Wilander at han var "overbevist om at han snart vil bli et forbilde for alle de andre spillerne, for ikke alle kan spille slik Alcaraz gjør. Det spanske esset har et ekstremt sjeldent talent, selv blant profesjonelle spillere, men alle kan prøve å spille som Sinner."

Spillet hans krever ikke eksepsjonelt talent, men det krever total dedikasjon", legger han til. "Han har evnen til å sette et vanvittig tempo fra grunnlinjen og tar pusten fra motstanderne. Så snart de spiller et kortere slag, blir de straffet umiddelbart."

Er du enig i hvordan Mats Wilander ser forskjellen mellom Sinner og Alcaraz? Rivaliseringen vil fortsette i sommer, og med ingenting å tape kan Alcaraz jage og nesten ta igjen Sinner på ATP-topprankingen før US Open...