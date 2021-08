Forspill: Riders Republic

HQ

For fem år siden ga Ubisoft oss Steep. Et fantastisk spill i åpne landskap hvor du kan stå på ski, snowboard og hoppe i fallskjerm eller vingedrakt i flotte omgivelser. Nå kommer oppfølgeren Riders Republic, og jeg var så heldig at jeg fikk en smakebit på det nye spillet guidet av utvikleren selv.

Den største endringen kontra forgjengeren er naturligvis muligheten til å også ta utfordringen ned fjellskrenter på sykkel, men det er også flere andre nyheter å oppdrive i Riders Republic. Synes du det ble litt kjedelig med en vanlig vingedrakt? Vel, nå får du muligheten til å fly av gårde med raketter på ryggen også.

Du kan ta noen nydelige bilder fra et vakkert landskap i Riders Republic

Under prøveperioden ble jeg presentert både for karrieremodusen og flerspillermodusen av spillet, og det er tydelig at selv om de har lagt ned jobb i historiedelen er det med og mot andre spillere at dette spillet blir mest moro. Som i alle andre lignende spill, enten det være seg sportsspill eller bilspill, er du en ung og lovende utøver som skal kjempe deg til de store trofèene med hjelp av en veileder og en legende. Det var naturligvis en veldig begrenset del av denne historien jeg fikk sett, men det jeg fikk se var helt ok presentert og stemmeskuespillet var bra. Kanskje prøver de seg på litt vel mye humor, men jeg personlig setter pris på både morsomme og spydige kommentarer i en slik setting, og kan egentlig aldri få nok av det.

På flerspillersiden finnes det flere nyvinninger. Å kjempe sammen med fem andre spillere mot et annet lag på seks spillere hvor det gjelder å gjøre så mange triks som mulig vil nok være en populær modus for mange. Spesielt om du kan samle seks venner på et lag og samtidig kommunisere godt. Jeg er derimot spent på hvordan dette vil fungere utenfor en testsekvens som det vi fikk overvære. Om det rett og slett er nok spillere til å finne fulle lag å spille mot til enhver tid. Heldigvis er det støtte for cross-plattform som gjør at alle plattformer kan spille sammen uavhengig av generasjon.

Sykkelløp får adrenalinet til å pumpe.

Det som uansett vil bli spilt mest av undertegnede når spillet endelig slippes i oktober er 'Mass Race'. Her samles 50+ spillere på de nyeste konsollene / PC (20+ på de gamle konsollene) til et massivt løp som gjerne inneholder flere grener i ett løp. Her går vi fra å stå på ski til sykling eller rakettvinger på et blunk, og det gjelder å komme først i mål. Dette var det totale kaos på startstreken naturlig nok, men moro var det.

Mass Race er et eneste kaos, men et utrolig morsomt kaos.

Som vanlig er det et progresjonssystem som gjør at du hele tiden låser opp nytt utstyr og nye områder. Utgiveren lovet oss at det ikke vil bli mulig å kjøpe prestasjonsfremmende utstyr i butikken, og at dette kun er kosmetisk. Det vil nok uansett ikke bli bruk for å bruke kredittkortet så veldig mye i spillet ettersom det er ekstremt vanedannende. Flere av oss i gruppen ble værende i ettertid å spille sammen for å komme fortere opp i nivå, i en beta test som ikke lar oss ta med noe av dette over i fullversjonen...

Nå gleder jeg meg enda mer til 28. oktober.