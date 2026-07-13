Første lekkede bilde av samarbeidet mellom Lego og Nintendo om Donkey Kong

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Nintendo og Lego har en lang felles historie og har gjennom årene gitt ut utallige sett, både for de yngste fansene og for de mye eldre. I mai ble det åpent antydet at de to selskapene jobbet med noe nytt for den sistnevnte målgruppen, med et sett som tilsynelatende skulle inneholde en Kong som kaster tønner.

Det har lenge gått rykter om en arkadeskap basert på Donkey Kong, der dette ville passe perfekt inn – og nå ser det ut til at en lekkasje via LegoLeak på Reddit har bekreftet nettopp det. Settet ser ut til å bestå av 1 367 deler og skal angivelig lanseres i august, noe som sannsynligvis betyr at vi snart vil få se mye mer av det.

Sjekk det ut i Reddit-innlegget nedenfor.