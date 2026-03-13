Første Pokémon Pokopia -oppdatering for å takle treklatrende Squirtle-problem

HQ

Det har gått en uke siden Pokémon Pokopia kom på Nintendo Switch 2, og så langt har debuten vært en enorm suksess for alle involverte. I løpet av de første fire dagene ble det solgt hele 2,2 millioner eksemplarer, noe som allerede gjør det til en av Switch 2s bestselgende titler og uten tvil en stor suksess for enhetens fremtid.

Hvis du har spilt og har vært plaget av en uvanlig feil, har vi nå noen gode nyheter å dele, ettersom notatene til den første oppdateringen har blitt delt, og avslører hva som blir squashed og likeledes hva de planlagte reparasjonene for spillet inkluderer.

For det første er det bare en håndfull problemer som blir behandlet denne gangen, men hvis du har blitt plaget av en spesielt slem Squirtle som klatret opp i et tre og nektet å komme ned, blir dette korrigert. Etter oversettelse :



Når du ber om "La oss bygge et hjem!" i "Pasapasa Koya Town", beveger Squirtle seg opp i et tre og kan ikke snakkes til, noe som forhindrer forespørselen fra å gå videre.



I "Gloomy Seaside Town"-forespørselen "Finn et Pokémon-senter!", hvis du ødelegger de sprukne blokkene på broen før Mojambo krysser den, vil det være vanskelig å gå videre med forespørselen.



Når du utfører "Finn et Pokémon-senter!"-forespørselen i "Dusky Seaside Town", hvis du følger visse trinn, vil hendelsen for å reparere broen i "Mojumbo" ikke inntreffe, og du vil ikke kunne gå videre med forespørselen.



I "Rugged Mountain Town", hvis du følger visse trinn, vil hendelsen der du møter "Rotom" ikke lenger forekomme.



Når forespørselen "La oss rydde opp i veiene!" i "Rugged Mountain Town" oppstår under visse omstendigheter, blir det vanskelig å gå videre med forespørselen.



Typen av "Itomaru" i Pokédex er feil.



Etter dette har de planlagte forbedringene for spillet også blitt notert, med forestående justeringer designet for å takle følgende :



I "Pasapasa Koya Town" -forespørselen "Bryt steinene med en Rock Smasher!", Hvis du plasserer en annen blokk i posisjonen til den sprukne blokken i nærheten av "Crab Growl", vil det være vanskelig å forstå hvordan du skal fortsette.



I "Dusty Seaside Town" -forespørselen "Ta professoren med deg!", Hvis du plasserer en annen blokk i posisjonen til den sprukne blokken i nærheten av "Snorlax", vil det være vanskelig å forstå hvordan du går videre.



Har du planer om å hoppe tilbake til Pokopia denne helgen?