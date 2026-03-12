Pokémon Pokopia solgte over 2,2 millioner enheter i løpet av de første fire dagene

HQ

Det tok bare en uke for Resident Evil Requiem å selge hele fem millioner eksemplarer, noe som gjør Capcoms skrekkprosjekt til et av årets bestselgende spill så langt. Men i forrige uke gjorde også noen andre store spill sin ankomst.

Mens Bungie ennå ikke har avslørt hvordan Marathon har prestert i kommersiell forstand, har Nintendo løftet på sløret for Pokémon Pokopia, og kort fortalt har spillet vært en stor suksess.

I løpet av de første fire dagene klarte Pokopia å selge hele 2,2 millioner enheter, noe som allerede gjør spillet til et av de største Switch 2-eksklusive spillene til dags dato. Salgstallene avslører også at den regionen der Pokopia har vært den største suksessen, ikke overraskende er Japan, der det er solgt én million enheter bare i dette landet.

Siden Nintendo-spill har en tendens til å ha en utrolig lang levetid, tyder alt på at Pokopia blir en stor suksess for Switch 2.