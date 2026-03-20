Første Stand 2026: Gen.G Esports sikrer seg neste Knockout Stage-plass når hjemby-laget Loud blir eliminert

Den første internasjonale konkurrerende League of Legends -turneringen i 2026-sesongen er godt i gang og faktisk ganske nær avslutningen. Allerede er det bare fem kamper igjen av turneringen, men det er fortsatt mye å spille om, ettersom hele sluttspillets Knockout Stage-bracket ennå ikke er satt.

For øyeblikket, som vi berørte i går, blir gruppespillene fullført, og for dette formål så torsdagens spill at gruppe B stort sett ble avsluttet. Vi så Gen.G Esports gjøre kort arbeid med Lyon ved å beseire LCS-troppen 3-0, alt før JD Gaming beseiret hjemmelaget Loud på en like overbevisende 3-0 måte. Disse resultatene betyr at Gen.G Esports slutter seg til Bilibili Gaming som det andre laget som er bekreftet for Knockout Stage, mens Loud's turneringsløp nå er over.

Når vi ser på dagens kamper (20. mars), avsluttes de siste gruppespillkampene, og de to siste plassene i Knockout Stage vil bli fylt. Når det gjelder hvem disse plassene vil gå til, vil vinneren av kampene nedenfor gå videre.



G2 Esports vs. FearX kl. 13:00 GMT/14:00 CET



Lyon vs. JD Gaming kl. 18:00 GMT/19:00 CET



Når disse kampene er fylt, kan vi forvente at de to semifinalene i sluttspillet vil skje 21. mars, før den store finalen finner sted 22. mars.