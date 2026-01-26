Fortnite kunngjør et nytt samarbeid med Crimson Desert

HQ

Fortnite har samlet noen av de mest uventede og mangfoldige samarbeidene. Vi har nådd et punkt der vi nesten blir mer overrasket når Epics hitspill samarbeider med andre videospill enn med TV-serier, filmer eller til og med kjendiser. Nylig ble det imidlertid annonsert et samarbeid mellom det etterlengtede åpne spillet Crimson Desert og Fortnite.

Alle spillere som forhåndsbestiller Crimson Desert på Epic Games Store, vil motta den kosmetiske gjenstanden "Kliff Outfit" på Fortnite den dagen spillet slippes, 19. mars.

Å kjenne Epic Games og hvordan de liker å gi ut flere serier eller bølger av collabs, utelukker vi ikke å se mer av Pearls Abyss 'nye tittel i Battle Royale par excellence i nær fremtid.

Vil du se mer av Crimson Desert i Fortnite, eller foretrekker du å se en Fortnite cameo i Crimson Desert?