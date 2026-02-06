Fortnite: "Love & Legends"-arrangement, nytt musikkpass og mer!

HQ

Vi fortalte deg nylig om den spektakulære traileren for Chappell Roan i Fortnite, samt noen av sangene som følger med henne på hennes eget "Music Pass", men denne oppdateringen kommer ikke alene og gir oss nye oppdrag, gratis nivåer og ny kosmetikk.

"Love & Legends", som du kan forestille deg, handler om kjærlighet og legender, er en midlertidig begivenhet som har premiere kort tid før Valentinsdag og vil løpe gjennom hele februar, og tilbyr oss alt fra gratis nivåer for å logge inn til helger med erfaringsbonuser, en hjerteformet storm, nye våpen og nye skinn basert på K-Pop Demon Hunters.

Som om ikke det var nok, finnes det også eksklusive event-oppdrag der vi blir belønnet for å spille i lag med andre, og brukergrensesnittet har også blitt oppdatert for å gjøre det mer intuitivt og behagelig å navigere i den (stadig mer overfylte) Fortnite -menyen.

En av de mest slående endringene er at hver hovedmodus, for eksempel Battle Royale eller Blitz, nå har muligheten til rangert og "zero build" -modus i grensesnittet, i stedet for å telle som separate moduser som det var tilfelle til nå.

Her er en trailer for dette nye arrangementet, og vi anbefaler å spille Fortnite i løpet av de neste dagene, ettersom påloggingsbonusene bare vil være tilgjengelige frem til 19. februar.

Hva ønsker du å se lagt til på Fortnite?