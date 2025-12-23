Kim Kardashian i Fortnite slår selv de mest optimistiske forventningene

HQ

Ganske nylig rapporterte vi at Kim Kardashian ville dukke opp i Fortnite med sitt eget skinn (i flere forskjellige farger), som enda et av de hundrevis av samarbeidene Epic allerede har hatt for sitt hyperpopulære spill. Og hun var tydeligvis etterlengtet.

Så etterlengtet, faktisk, at hun etter bare halvannen uke på markedet allerede er et av de 70 mest brukte skinnene (takk The Gamer) gjennom tidene og har blitt spilt i nesten 38 millioner kamper. Og selvfølgelig kan man mistenke at hun vil fortsette å klatre raskt. For å gjøre dette enda mer imponerende, husk at Kim må kjøpes separat for V-Bucks (eller "penger" som noen boomere kaller det), og er ikke inkludert i noe Battle Pass, i motsetning til så mange andre på listen.

Vi mistenkte at Kim ville bli populær, men kanskje ikke så populær. Er du overrasket over at hun på bare ti dager overgikk livstidsbruken til figurer som Harley Quinn, Tony Stark, Slim Shady og Spider-Man (både vanlig og Miles Morales), blant andre?