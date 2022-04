Fortnite-skaperne og Lego skal lage barnevennlig metaverse

HQ

Epic Games har ikke akkurat lagt skjul på hvor store planer de har for det såkalte metaverse-konseptet ved å blant annet kjøpe Harmonix og Bandcamp, men nå har selskapet tatt enda et grep som virkelig viser alvoret.

Fortnite- og Unreal Engine-skaperne avslører at de har inngått et partnerskap med Lego i håp om at de sammen kan "forme fremtiden til metaverset slik at det blir trygt og moro for barn og familier". Sammen skal de lage en oppslukende, kreativt inspirerende og engasjerende digital opplevelse for både store og små som blant annet skal gi dem muligheten til å lage sine egne spill ved hjelp av Epic sine fantastiske verktøy på en familievennlig og positive måte.

Siden slikt ofte kan skape en opphetet diskusjon fremheves det at de to har blitt enige om følgende tre grunnprinsipper:



Å beskytte barns rett til å spille ved å prioritere trygghet og velvære.



Sikre barns personsvern ved å sette deres beste interesser først.



Forsterke barn og voksne med verktøy som gir dem kontroll over sine digitale opplevelser.



Tiden vil vise akurat hvordan dette gjøres og eventuelt blir synlig i for eksempel Fortnite, men det høres jo spennende ut på papiret.