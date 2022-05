Forvent å høre mer om Avatar: Frontiers of Pandora snart

HQ

Etter lang tid uten et pip avslørte The Division 2-skaperne hos Massive at Avatar: Frontiers of Pandora faktisk skulleslippes en gang i 2022 om alt gikk som planlagt. Vi har ikke hørt noe siden den gang, men det skyldes visstnok ikke problemer med utviklingen.

For i dagens investormøte gjentok Ubisoft at Avatar: Frontiers of Pandora fortsatt ligger an til å lanseres før 2022 er omme. Dette gir jo mening siden filmen Avatar: The Way of Water skal ha premiere i desember, noe det franske selskapet nok ønsker å ta full nytte av.