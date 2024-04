Forvent å se mer av Godzilla og Kong på det store lerretet

HQ

Selv om jeg ikke er noen stor fan av Godzilla x Kong: The New Empire, eller til og med ujevnhetene i Monsterverse i det siste, lyver ikke kinotallene, folk elsker virkelig å se Godzilla og Kong på det store lerretet.

Legendary og Warner Bros. ser også ut til å merke dette, for til tross for en blandet kritikermottakelse har de 360 millioner dollarene som filmen har spilt inn så langt, betydd at de "føler seg bra" med tanke på fremtiden til Monsterverse.

Dette bekreftes av lederen for den verdensomspennende produksjonen på Legendary, Mary Parent, som sier til The Hollywood Reporter at "Vi er i en god posisjon til å fortsette reisen, men la oss se hvordan Godzilla x Kong utvikler seg. Vi er i en tidlig fase, men vi har en god følelse."

Ettersom monsterverset har mange bevegelige deler for øyeblikket, er det ikke sikkert at den neste filmen blir en ny dobbeltsatsing mellom Godzilla og Kong, men samtidig har regissør Adam Wingard tidligere bekreftet at han har ideer om en tredje film med de to karakterene, så kanskje vi kan se frem til et nytt titansamarbeid.