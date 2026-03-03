Forvent at Cyberpunk 2077 blir lagt til Game Pass veldig snart

HQ

I forrige måned støvet Microsoft av sin fiktive karakter Melissa McGamepass. Da abonnementstjenesten var ny, delte hun ofte lekkede e-poster på sosiale medier, som ga hint om hva som var på vei. Nå er hun tilbake, og for bare en måned siden avslørte hun at Kingdom Come: Deliverance II skulle komme til Game Pass - noe som viste seg å stemme.

Nå har en ny e-postsamtale funnet veien på nettet, og denne gangen ser det ut til å handle om Cyberpunk 2077, inkludert en V i fet skrift, som, som vi vet, er navnet på hovedpersonen i spillet. I begynnelsen av hver nye måned kunngjør Microsoft vanligvis spillene som kommer til Game Pass, så vi vil sannsynligvis høre en kunngjøring i dag eller i morgen.

Forutsatt at Cyberpunk 2077 faktisk blir lagt til, vil du benytte anledningen til å spille det?