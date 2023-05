Forvent at tre eller fire ting vil være "ganske store" under Summer Game Fest

HQ

Selv om vi ikke får en E3-messe i år er vi faktisk bare 16 dager unna noe som kan betraktes som like interessant: Summer Game Fest. Dette er et arrangement opprettet og arrangert av Geoff Keighly (som også skapte og er vert for The Game Awards), og i år ser det ut til å være ganske fullpakket ettersom over 40 selskaper er bekreftet å delta.

Dette betyr ikke automatisk at vi kommer til å få 40 virkelig store kunngjøringer, men Keighley sier at det er et par av dem også, som vanligvis er alt som trengs for å gjøre spillere virkelig glade. I et intervju på Epic Games Store forklarer han:

"Som jeg alltid sier med disse showene gjør ett eller to spill hele forskjellen. Som produsent er det utfordrende fordi noen ganger har du disse spillene, noen ganger ikke, noen ganger tror du at du har dem, og de faller ut eller endres.

Så hvor mange av disse store kunngjøringene, som kan gjøre eller ødelegge showet, bør vi forvente da? Keighley sier at han for øyeblikket har tre eller fire ting som han tror vil være "ganske store for dette publikummet".

Det bør påpekes at alle disse ikke trenger å være nye spill, da det også kan være ny maskinvare, filmer og så videre - men det er et spillshow, så vi kan forvente at de i det minste er tydelig videospillorienterte.

Summer Game Fest starter 8. juni. Vi vil selvfølgelig dekke alt som skjer som vanlig.