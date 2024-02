Forvent flere PlayStation-spill på PC fremover

HQ

Selv om det er mye å glede seg over for Sony, som for eksempel det høye salget av PlayStation 5, har de fortsatt noen mørke skyer foran seg akkurat nå. Som vi skrev om tidligere i dag, faller overskuddet til tross for at antallet PlayStation 5-spillere øker, og Sony sier også at de vil bomme på målet for dette regnskapsåret med fire millioner færre solgte enheter enn planlagt.

Overskuddet var derfor et viktig punkt under Sonys presentasjon av den siste kvartalsrapporten i morges, der den midlertidige PlayStation-sjefen Hiroki Totoki blant annet sa :

"Men generell vekst og bærekraftig lønnsomhet eller økende margin, hvordan skal det kunne oversettes til disse målene? Jeg tror ikke folk forstår det helt. Jeg tror det er organisasjonens problem."

Det viser seg at Totoki har tenkt mye på dette i det siste, og han har konkludert med at det er nødvendig med økt fokus på PC (via Genki_JPN på X) :

"Tidligere ønsket vi å popularisere konsollen, og hovedformålet med førstepartstitlene var å gjøre konsollen populær. Det er sant, men det er en synergi i det. Så hvis du har et sterkt førstepartsinnhold, ikke bare på konsollen vår, men også på andre plattformer, for eksempel datamaskiner, kan førstepartstitlene vokse med flere plattformer, og det kan bidra til å forbedre driftsresultatet. Så det er også noe vi ønsker å jobbe proaktivt med.

Jeg tror personlig at det finnes muligheter for å forbedre marginene, så jeg ønsker å gå aggressivt til verks for å forbedre marginene våre."

På denne måten vil han "aggressivt" forbedre Sonys marginer, noe som sannsynligvis betyr et kraftig økt fokus på PC, sannsynligvis med samtidige lanseringer slik de gjorde i forrige uke med Helldivers II. Som vi rapporterte tidligere i dag, sa Totoki også at Sony vil fortsette å produsere "verk av høy kvalitet og utvikle live-service-spill", noe som kan tyde på at live-service også blir sett på som en nøkkel til å oppnå høyere fortjeneste for Sony.

Takk til Metro