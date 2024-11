Forvent Total War: Warhammer III DLC-nyheter i morgen

HQ

Vi vet allerede mye om Total War: Warhammer IIIs neste DLC. Vi vet hvilke legendariske lorder som blir introdusert, fraksjonene det jobbes med, ekstra enheter, ekstra kampanjemekanikk og mer, men vi har fortsatt ikke en trailer eller et navn på den kommende utvidelsen.

Det er imidlertid i ferd med å endre seg. I går la Total War Twitter/X-kontoen ut en kort video som viser en DLC-annonseringstrailer som blir kodet. I videoen ser vi at den estimerte gjenværende tiden er to dager, noe som fører til at en kunngjøring sannsynligvis blir gjort en gang i morgen.

Denne DLC skal vise et av de mektigste kampmøtene vi har sett i Total War: Warhammer III så langt. Med Greenskins, Ogres og Khorne som alle får oppgraderinger i denne nye DLC-en, blir det interessant å se hvordan hver fraksjon går frem på sin egen unike måte å herje over kartet på.