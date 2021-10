Forza Horizon 5: Fem punkter å ta med seg fra de to første timene

HQ

Microsoft har latt oss få starte opp Forza Horizon i en forhåndstitt-versjon av spillet, hvilket betyr at selv om dette ikke er den endelige utgaven av spillet, fikk vi spille to timer med innhold som vil se ut og oppføre seg nokså likt det endelige spillet når det lanseres på Xbox Series, One og PC den 9. november.

Dette betyr også at det var ikke en begrenset demo utviklet med sikte på å gi oss en avgrenset forhåndsopplevelse, men snarere et standardspill som bare avsluttes når man har låst opp det første huset i spillet. Med andre ord fikk vi spille fritt og kjøre rundt i den fulle, åpne verdenen i Mexico og velge hvilke aktiviteter i begynnelsen av spillet vi ville prøve.

Med denne konteksten tatt i betraktning har vi fem punkter å dele med deg mens vi gjør oss klare til å gi dere hele Forza Horizon 5-anmeldelsen om noen ukers tid.

1. Det mest spektakulære nestegenerasjonsspillet per dags dato

Dette er bare så åpenbart at vi må få det unna med en gang. Allerede fra åpningsskjermen som vi ikke kan vise dere ennå (panorerende bilder akkompagnert av en spansk gitar) viser spillet noen av de vakreste naturomgivelsene vi noensinne har sett i et dataspill på skjermen. Enklere kan det ikke sies. Når man deretter kjører og ser spillet i aksjon leverer det øyeblikk etter øyeblikk som gir hakeslepp med tanke på hvordan omgivelsene og bilene kombineres på ulikt vis. Den markedsførte offentlige utgivelsen av den første kjøreturen (video nedenfor) ødela overraskelsen for de fleste av fansen, men det som kommer etterpå tråkker ikke akkurat på bremsen.

Selv om den viser røttene sine i en eldre grafikkmotor vil fans som nylig har spilt Forza Horizon 3 og 4 umiddelbart merke forskjellen. Teksturene føles mer detaljerte, lyssettingen er bedre med noen fantastiske refleksjoner (sollyset på bilene, bilene på våte overflater) og partikkeleffektene for støv, sand, røyk og vann er mer avanserte. Ikke bare det, men bygningene ser også mye mer detaljerte ut selv når du suser forbi dem og ser dermed ikke lenger ut som om de er laget av papp. Effektene som gjør ting utydelige i fart er også forbedret og forsterker fartsfølelsen, for eksempel når man kjører langs veier eller broer med gjerder på sidene. Ja, og renderingsavstanden er latterlig god, noe som åpner for makeløse skjermbilder når man plutselig ender opp i et uventet hopp.

Spillet er bare så vakkert at vi gledet oss til å stoppe 4K-opptaket av spillet, bare slik at vi kunne fortsette å spille det med både HDR og surround-lyden på igjen.

2. En veldig lik opplevelse

Under den lekre grafikken ligger det en ganske lik Forza Horizon-opplevelse, på godt og vondt. Dette betyr veldig lik styring, aktiviteter og helhetsfølelse. Det nye progresjonssystemet er basert på "utmerkelser", en type utfordringer som lar deg låse opp flere ting å gjøre, men kjernen er fortsatt den samme slik at du umiddelbart vil føle deg hjemme dersom du elsket Forza Horizon 4. Dette betyr imidlertid også en ganske lik oppførsel fra AI-en også, skjønt vi må undersøke dette nærmere med den endelige versjonen av spillet. Med mindre CPU-en plutselig skulle levere noen nye kjøreteknikker senere i spillet innebærer dette at kappløpene kan bli kjedelige nokså fort, samme hvor varierte banene måtte være.

En annen ting som også er tilbake er de ikke fullt så lekre avatarene og rollefigurene, skjønt din egen figur kan justeres en hel del denne gangen. Det samme reprisesystemet er også tilbake, noe vi gjerne skulle sett videreutviklet med tanke på de nye grafiske mulighetene.

3. De interessante tilskuddene

Med det sagt er det også et veldig aktivt og dynamisk spill man får fra starten av. Etter det imponerende åpningsløpet føles spillet friskere i måten det introduserer nye biler til kampanjedelen, som da vi fikk den japanske 2021-skjønnheten Toyota GR Supra (men hvorfor grå og ikke gul, mon tro?). Spillet brenner bare etter å gi deg enda mer galskap også med tanke på hvilke situasjoner du kan oppleve under begivenheter og særlig utstillinger.

Dette er ikke lett når de har levert alle slags sprø ideer over de fire foregående spillene, men i løpet av de to første timene klarte de likevel å fenge oss med for eksempel den første showcase-begivenheten "On a Wing and Prayer" i Teotihuacán. Her kjørte vi kappløp mot et transportfly - ikke noe nytt for serien - men vi lurte på hvorfor vi var på fjerdeplass i første halvdel av løpet. Plutselig oppdaget vi at våre tre rivaler, som inntil da bare hadde vært svevende prikker inni flyet på kartet, faktisk var motorsyklister som hoppet ut av flyet for å utfordre oss i siste del av løpet ... helt til de ga avkall på hjulene sine og fløy på vingedrakter over målstreken. Dette er den typen minneverdige opplevelser vi forventer fra Forza Horizon!

4. Si "smil" i et par minutter

En annen fersk og frisk idé er et fotograferingsoppdrag, "Horizon Promo". Her trengte vi ikke å slå en rival, for her handler oppdraget om å kjøre inn i øyet av en sandstorm i en god, gammel Jeep og ta et flott bilde ved siden av restene av en statue. Oppgaven var annerledes og artig i seg selv, men lastetidene på vei inn og særlig ut av fotomodusen var veldig lange, noe vi ikke forventet med tanke på den raske SSD-en i Xbox. Vi snakker om mellom 50 og 82 sekunder for å gå ut av modusen, noe som høres ut som et problem i utviklingsfasen som fortsatt kan fikses - håper vi. I resten av spillet har lastetidene blitt vesentlig forbedret til tross for den mer avanserte grafiske presentasjonen.

5. 599 veier å utforske med høyrekjøring

I de siste 20 minuttene av forhåndstitten bestemte vi oss for å kjøre fra den enden til den andre i "Forza Horizons mest åpne verden så langt", og det var virkelig noe for seg selv. De forskjellige biomene, stedene, det årstidsbetingede været... alt kommer sammen til å skape en makeløs realisme og variasjon, og vi opplevde at naturen var mer til stede og rundt oss langs veiene. Disse veiene er forresten mer trafikkerte, noe som gjør noen av turene og de improviserte duellene desto mer utfordrende. Heldigvis er vi tilbake til et sted hvor man kjører på riktig side av veien etter to spill med venstrekjøring i Australia og Storbritannia.

For øyeblikket ser det ut til at presentasjonen og variasjonen i selve Mexico vil bære byrden for å gjøre neste generasjons Forza Horizon 5-opplevelse større og kanskje bedre, selv om spillet igjen bare er litt annerledes enn forgjengeren. Men vi regner med å kjøre i mange timer til for å avgi en fullstendig dom i løpet av noen uker.